Neanche il tempo di ufficializzare i rinvii dei gran premi previsti nel mese di maggio che la Formula1 ha annunciato altre due novità: in primis la cancellazione ufficiale del Gran Premio di Monaco per questo 2020. Per la prima volta da 66 anni a questa parte non si correrà l’appuntamento più chic del campionato sulle strade cittadine del Principato. La tappa monegasca però tornerà ovviamente nel 2021. Un 2021 che non vedrà la rivoluzione totale che tutti gli appassionati pregustavano già da anni. La FIA infatti ha reso noto di voler continuare con i telai del 2020 anche per la prossima stagione. “A causa della volatilità finanziaria venutasi a creare dalla pandemia – si legge nella nota Fia – si è deciso di usare i telai 2020 nel 2021 col potenziale congelamento di ulteriori componenti da discutere in corsa.” Lo slittamento dei nuovi regolamenti dal 2021 al 2022 è stato deciso in ottica di salvaguardia economica: la pandemia di Coronavirus e un calendario già ridotto, dato che sono state cancellate le gare di Australia e Monaco, avrebbero costretto i team a sviluppare la monoposto del 2020 e in più contemporaneamente a lavorare su quella rivoluzionaria del 2021, in un clima di incertezza economica e con sicuramente meno introiti. Correre con le regole attuali anche nel 2021 dovrebbe anche consentire un minore impatto economico. Da qui la decisione di congelare queste macchine a fine 2020 e di riutilizzarle nel 2021, potendo cambiare alcune componenti aerodinamiche. Dal 2022 poi avverrà la tanto attesa rivoluzione, se non ci saranno altre complicazioni.