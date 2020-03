Dopo i cantieri del comparto Morane-Vaciglio si fermano a causa dell’emergenza coronavirus, anche i lavori nelle scuole di Modena e Provincia. A subire lo stop temporaneo sono l’ampliamento della sede dell’istituto Selmi a Modena e dell’istituto Levi-Paradisi a Vignola e i lavori di miglioramento sismico al Barozzi a Modena. Sono state le ditte stesse a chiedere alla Provincia la sospensione per motivi di sicurezza, difficoltà a reperire i materiali necessari, oppure per problemi legati alla logistica connessi con l’emergenza Covid-19, in merito, in particolare, al rispetto delle distanze di sicurezza tra i lavoratori. Nei giorni scorsi, per gli stessi motivi, la Provincia aveva sospeso le operazioni di adeguamento sismico delle ex scuole Messieri a Castelfranco Emilia e alcuni cantieri stradali come quello della rotatoria su via Fornace a Campogalliano e sul Mulino del grillo a Lama Mocogno. Sono comunque garantiti gli interventi urgenti, il presidio degli oltre mille chilometri di strade provinciali e tutte le attività nelle scuole relative alle verifiche periodiche e alle manutenzioni ordinarie degli impianti.