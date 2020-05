Una persona è rimasta ferita stamattina in seguito a un incide te stradale avvenuto stamattina, attorno alle 9, sulla Provinciale Est, in località Rovinella della frazione Aquaria, all’interno del comune di Montecreto. Lo schianto frontale è avvenuto fra un camion e un’auto e il conducente della vettura è rimasto incastrato nel suo abitacolo, estratto dal pronto intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto anche il 188 che ha preso in cura l’uomo portandolo all’ospedale.