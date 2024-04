Un locale in pieno centro storico di Modena, a seguito di controlli effettuati dalla Polizia Locale e Ispettorato del lavoro giovedì 28 marzo, è stato sanzionato per svariate irregolarità, occupazione abusiva di suolo pubblico, con un dehors non dichiarato, mancato rispetto di norme per la tutela e sicurezza dei propri lavoratori oltre ad evidenziare la presenza di una lavoratrice, una 28enne, senza regolare contratto. Tutto questo ha comportato per il gestore dell’attività una multa complessiva di oltre 21 mila euro. E’ stata scongiurata la chiusura dell’attività dopo l’avvio delle procedure per regolarizzare l’assunzione della ragazza