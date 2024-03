Nel video, le interviste a:

Cristian Serpini, allenatore Ac Carpi

Matteo Rossini, difensore Ac Carpi

Andrea Mandelli, centrocampista Ac Carpi

La cornice da record stagionale, con oltre 2500 spettatori al “Cabassi”, fa da sfondo al sorpasso del Carpi, che dopo un inseguimento cominciato a settembre mette la freccia a +2 sul Ravenna capolista, battuto 1-0, e vola in vetta da solo a 7 gare dalla fine, a +1 sul Forlì ora secondo. La settima vittoria nelle ultime 8 gare porta la firma di “Papi” Sall, arrivato a quota 9 reti, e di Cortesi, che “legge” l’errore in disimpegno di Magnanini e serve all’attaccante la palla decisiva dopo un’ora di grande equilibrio. Meglio il Carpi nei primi 45’, mentre il Ravenna aveva cominciato meglio la ripresa prima del gol. Poi i romagnoli hanno pagato l’ennesima espulsione: è stato Marino a prendere per il collo Saporetti sotto gli occhi del guardalinee, meritandosi il rosso. Nel finale Saporetti si è procurato anche il rigore del possibile 2-0, calciato però male fra le braccia di Cordaro. Un errore indolore, prima della grande festa sotto la curva Bertesi-Siligardi.