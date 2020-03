Tragico incidente sul lavoro alla Opas di Migliarina di Carpi, in via Guastalla. Nella serata di ieri, intorno alle 21, il lavoratore di una ditta esterna di pulizie è morto rimanendo incastrato in un macchinario. Inutile l’intervento del 118, per l’uomo, un 40enne di origine ghanese, non c’era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e la Medicina del Lavoro per le verifiche di rito