Nel video l’intervista a Gianluca Zucchini, Difensore Ac Carpi

Il rimedio all’emergenza che da settimane ha colpito la difesa del Carpi è Gianluca Zucchini, centrale classe ‘95 prelevato dal Desenzano con cui nella prima parte di stagione ha giocato 12 gare segnando una rete. Dopo i primi due allenamenti con il nuovo gruppo, l’ex giocatore di Modena e Reggiana potrebbe subito debuttare sabato nell’anticipo con l’Imolese.

Nato a Modena, Zucchini ha debuttato in C coi canarini e vanta quasi 180 gettoni nelle ultime 6 stagioni di D fra Ciliverghe, Trento, Montebelluna, Derthona e Pont Donnaz, abbinate a 12 reti segnate sfruttando la bravura a calciare le punizioni e i suoi 194 centimetri di altezza.

Il mercato di dicembre del Carpi non è ancora finito. Intanto fra i pali continua ad allenarsi in prova il portiere 2004 Davide Peschieri, ex Crema, che si è svincolato da poco dopo l’inizio di stagione ad Acireale.