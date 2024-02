Nle video le interviste a Chiara Nasi Presidente di CIRFOOD e a Grazia BaracchiAssessora all’Istruzione

Si stringe ancora di più la collaborazione tra Comune e Cirfood, con la posa simbolica della “prima pietra” per il nuovo Centro Pasti. Frutto di un partenariato pubblico-privato tra il Comune e la Società di progetto costituita allo scopo dalla stessa Cirfood e Ing. Ferrari, la struttura sorgerà in strada Santa Caterina accanto all’attuale Centro Pasti. La realizzazione è prevista per l’estate del 2025.

La nuova struttura si accompagna a un partneriato con il comune che prevede anche contratti di durata pluriennale nel conferimento del cibo nei nidi e scuole d’infanzia del Comune e della Fondazione Cresciamo, alle primarie statali e alle strutture residenziali e territoriali per la non autosufficienza. La società realizzerà la nuova struttura in 14 mesi, più altri quattro per l’allestimento e l’attivazione del servizio, con un investimento pari a circa 11.3 milioni di euro e gestirà il servizio di ristorazione per i prossimi 18 anni, trascorsi i quali l’edificio entrerà a far parte del patrimonio comunale senza oneri aggiuntivi.

Un’attenzione al cibo che la stessa amministrazione ha ribadito essere fondamentale, anche alla luce del caso della Cra Ramazzini, portato in consiglio Comunale lo scorso giovedì. Nella casa residenza anziani i controlli non hanno portato a evidenziare problemi sulla qualità del cibo, quanto sulla gradevolezza, che comunque dev’essere garantita. La presidente di Cirfood non ha voluto commentare il caso