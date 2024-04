E per via delle basse temperature a Carpi è stata attivata un’ordinanza che consente l’accensione straordinaria dei termosifoni dal 15 aprile fino al 15 maggio di ogni anno in caso di clima eccezionale. I cittadini potranno accendere i riscaldamenti tra le 5 e le 23 ma soltanto per un massimo di sei ore al giorno. Inoltre, la temperatura massima nei singoli ambienti riscaldati non dovrà superare i 20°C