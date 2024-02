A Montese, lungo un tratto della provinciale 27, fuori dall’abitato di San Giacomo, è stato necessario istituire il transito a senso unico alternato regolato da un semaforo, a causa del cedimento di una porzione di muro di sostegno a monte della strada. I tecnici del servizio provinciale Viabilità sono intervenuti per la messa in sicurezza del manufatto e per valutare un successivo intervento di ripristino.