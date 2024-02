A cento giorni dal voto per le amministrative, nei maggiori comuni chiamati alle urne l’8 e il 9 giugno la scacchiera dei candidati è andata definendosi ma non è ancora completa. Solo Carpi vede tutti i pezzi principali già in gioco: il centrodestra ha trovato la quadra sul nome di Annalisa Arletti, mentre il centrosinistra deciderà domenica, attraverso le primarie, tra Riccardo Righi e Giovanni Taurasi. Resta da definire quale ruolo avrà il mondo civico, che ruoterà tra le figure di Monica Medici e Simone Morelli. Da un estremo all’altro la situazione di Sassuolo, dove il centro destra non ha ancora trovato un accordo sull’attuale sindaco, Gian Francesco Menani, che se la giocherebbe con il suo vice, Alessandro Lucenti. Non è ufficiale nemmeno il nome del Partito Democratico, che parrebbe orientarsi verso il consigliere Matteo Mesini. Sotto la Ghirlandina invece Massimo Mezzetti per il Partito Democratico continua a lavorare sulle alleanze, mentre la Professoressa Maria Grazia Modena ha già chiare le priorità del suo progetto civico e ha aperto in viale Tassoni 123 la sede dell’Associazione “Modena per Modena”. Manca ancora all’appello un nome per il centrodestra, che ad oggi non ha scelto il candidato. La sfida è a due tra Piergiulio Giacobazzi di Forza Italia e Luca Negrini di Fratelli d’Italia, la cui decisione ultima spetterà a Roma.