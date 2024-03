Nel video, l’intervista a Paolo Bianco, Allenatore Modena FC

Sarà una pausa di lavoro, per Paolo Bianco e gli uomini del suo staff. La Serie B si concede un turno di sosta, nel prossimo week end, in coincidenza con gli impegni delle Nazionali.

L’occasione giusta, per l’allenatore del Modena, per provare a risolvere i tanti problemi che stanno affliggendo, da mesi, la sua squadra, ora tredicesima in classifica, a -2 dai playoff e a +5 dai playout. Di fatto, il lunedì di Pasquetta, il 1° aprile, contro il Bari al “Braglia” (si giocherà alle 12.30), il Modena comincerà un nuovo campionato, fatto di 8 partite. E le ultime 8 partite saranno contro: in casa con il Bari, in trasferta con la Ternana, in casa con il Catanzaro, fuori casa con l’Ascoli, al “Braglia” con il Sudtirol, il derby di Reggio Emilia del 1° maggio con la Reggiana, poi in casa con il Como e, infine, all’ultima giornata, sul campo del Lecco. Tra i giocatori, da valutare le condizioni attuale di Giovanni Zaro (problemi alla caviglia) e Luca Strizzolo (rischio stiramento ad un polpaccio), mentre in questi giorni saranno assenti Fabio Abiuso e Alessandro Riccio, convocati dall’Under 20 azzurra di Alberto Bollini. Contro il Bari, sicuramente sarà assente il difensore Cristian Cauz, che sarà squalificato.