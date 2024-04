I Carabinieri del Comando Provinciale di Modena hanno svolto, durante lo scorso fine settimana, una serie di controlli specifici sul territorio, finalizzati alla prevenzione dei reati contro il patrimonio, oltre che al contrasto delle violazioni delle norme del codice della strada. Nel corso dei mirati servizi, i militari della Stazione di San Felice sul Panaro hanno tratto in arresto un 23enne per il reato di evasione, in quanto controllato all’esterno della sua abitazione, nonostante si trovasse agli arresti domiciliari. A Formigine, i Carabinieri della locale Stazione hanno invece segnalato all’Autorità amministrativa un 39enne del luogo che, fermato alla guida della sua auto, è stato trovato in possesso di una modica quantità di hashish per uso personale. Durante le ore serali sono stati istituti dei posti di controlli con l’impiego dell’etilometro. Tra i vari conducenti sottoposti al test, è stato identificato un 39enne che, sottoposto all’accertamento, è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 1,90 g/l. È stato pertanto segnalato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena per guida in stato di ebbrezza alcolica. La patente di guida è stata immediatamente ritirata, mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro.