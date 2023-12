Partirà a breve la finestra invernale di calciomercato, con il Modena Calcio che potrà sfruttare il mese di gennaio per rinforzarsi in vista della ripresa del campionato e della lotta alla zona playoff. Il sogno rimane il ritorno di Giorgio Cittadini, giocatore che nella passata stagione con Tesser aveva mostrato il suo potenziale in fase difensiva ma anche per quanto riguarda le sue doti per l’impostazione dal basso, caratteristica funzionale per il gioco di Bianco. L’ex gialloblù classe 2002 è adesso in forza al Monza, dove non è però riuscito a disputare neanche un minuto di gioco.

Crescono poi le voci riguardanti l’esterno sinistro classe 2000 Niccolò Corrado, giocatore scuola Inter di proprietà della Ternana, con cui in questa stagione ha saltato solo una gara, quella in trasferta contro il Cosenza.

C’è poi la questione relativa a Riccio, centrale difensivo che ha mostrato in questo girone di andata della Serie B qualità interessanti; il giocatore è attualmente in prestito dalla Juventus Next Gen e la società dei canarini sta valutando l’acquisto a titolo definitivo. In uscita l’elemento della rosa più vicino ad un addio è Guiebre, che sta trovando poco spazio come titolare ed è monitorato da alcune società del campionato cadetto, come la Reggiana.

Il capitolo attaccanti, che coinvolge numerose squadre della Serie B, tutte alla ricerca di una punta, potrebbe portare ad alcune cessioni, tra cui quella di Nicholas Bonfanti e di Fabio Abiuso, probabilmente però solo in prestito per dare minuti di gioco ai due giovani centravanti in vista della prossima stagione.A centrocampo Gerli è sul taccuino di tante squadre di Serie A, ma almeno per la finestra invernale rimarrà a Modena.