Inizio di settimana all’insegna del maltempo in Emilia-Romagna, con condizioni atmosferiche instabili e piogge continue almeno fino a venerdì. Così recitano le previsioni meteo, basate sui modelli Arpae. Per questo la Protezione Civile, che per oggi aveva diramato un’allerta gialla a Modena per il rischio ​di piene dei fiumi e frane, ha emesso un nuovo bollettino per domani, questa volta di colore arancione per criticità idrogeologica sull’Appenino centro-occidentale. In arrivo precipitazioni a carattere nevoso a quote superiori ai 1500 metri. Si prevedono fenomeni franosi e di ruscellamento sui versanti, diffusi nelle zone di crinale, e innalzamenti dei livelli idrometrici superiori alle soglie 1, localmente prossimi alle soglie 2.