Le ultime notizie dell’attualità sportiva, ma anche l’amarcord e un bel po’ di risate. E’ una puntata tutta da gustare quella di Sport Qui, il nostro settimanale sportivo in onda rigorosamente in diretta stasera dalle ore 21. L’apertura sarà affidata a Gianfranco Butinar, uno degli “assi” della comicità italiana, imitatore di personaggi sportivi, telecronisti, allenatori e giocatori, fra i più apprezzati, con milioni di visualizzazioni sui social, che proporrà tante sorprese in chiave modenese. Poi spazio all’amarcord con due fra i più amati ex di Modena e Carpi come Alex Pinardi e Simone Romagnoli. Pinardi, oggi vice allenatore dell’Under 17 alla Feralpi Salò, è stato capitano e trascinatore del Modena per 4 stagioni con 117 gare e 27 reti dal 2006 al 2010. Romagnoli, protagonista in B a Empoli, ha vissuto l’epopea del Carpi promosso in A vestendo per 139 volte con 5 reti la maglia biancorossa dal 2013 al 2017. E al termine della puntata riparte la nostra settimana di #iorestoacasa con il calcio di Tv Qui. Alle 22 si potrà rivedere il successo dell’ottobre 2018 del Modena sul Ciliverghe firmato da Ferrario e i canarini saranno protagonisti anche giovedì alle 21 con la vittoria di Lodi sul Fanfulla per 2-1 grazie a Lauria e Montella. Mercoledì e venerdì, come sempre, spaio al Carpi 2017-18 in Serie B: mercoledì si potrà rivedere il pareggio sul campo della Pro Vercelli e venerdì, sempre alle 22, quello sul campo della Ternana.