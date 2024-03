Nuove ispezioni dei Carabinieri nell’appartamento di Spezzano di Giovanni Iacconi. Nel corso del sopralluogo è stata trovata la seconda chiave dell’auto del 54enne, vista dai vicini nel parcheggio della casa di Acquabuona a Pavullo, dove Iacconi è stato trovato senza vita, ma poi riportata a Spezzano, nel garage, da una persona che non poteva essere il legittimo proprietario. Proprio per questo il ritrovamento delle chiavi potrà dare modo di rilevare nell’auto tracce importanti. Indagato per la morte di Iacconi, un brasiliano ancora latitante