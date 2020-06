Sono da anni al centro degli studi contro il cancro ma nella nostra città arriva l’intuizione di utilizzarle anche per aiutare i pazienti malati di Covid-19. Parliamo delle cellule staminali, oggetto di studio da parte del professor Massimo Dominici, direttore di Oncologia del Policlinico di Modena, che ha illustrato direttamente a Montecitorio uno studio innovativo. L’idea è quella di iniettare cellule staminali, stromali e mesenchimali ai pazienti Covid per sviluppare aiutare la rigenerazione dei tessuti danneggiati dall’infezione. Modena ha unito le forze con i centri di Milano, Monza, il Mario Negri e l’Università di Firenze, sancendo una fruttuosa collaborazione tra le “fabbriche di cellule”. Lo studio così prodotto è stato sottoposto all’Aifa che avrà il compito di valutarlo. Al centro della ricerca ci sono in particolare le cellule stromali mesenchimali, che possono essere isolate facilmente in laboratorio e che hanno la capacità di fornire supporto ai tessuti circostanti, fungere da anticoagulanti, antimicrobici e antitumorali. Nei pazienti Covid queste facoltà diventano utili per arginare la risposta violenta dell’organismo al virus che porta alla distruzione del tessuto polmonare: leniscono l’infiammazione e rigenerano il danno. Il tutto con il vantaggio di essere facili da ottenere nelle cosiddette “cell factory”, le fabbriche di cellule. Ne esistono una ventina in Italia e l’obiettivo in cui anche Modena entra in gioco, è quello di creare una rete per questo importante tipo di ricerca anticovid.