Tra guida distratta ed eccesso di velocità, le infrazioni rilevate dagli occhi elettronici cittadini e dalla polizia locale a Modena hanno superato i 21 milioni di euro: è questo – per la precisione 21 milioni 153mila euro – il bilancio consuntivo delle sanzioni per violazione del codice della strada per il 2023, come approvato da una delibera di giunta del 19 marzo. Quindi, poco meno di 58mila euro al giorno, calcolando il dato medio quotidiano. Nel dettaglio, 14 milioni e 758mila euro derivano da sanzioni per violazione delle norme in materia di circolazione stradale, mentre le multe comminate dagli autovelox sono pari a 5 milioni 600mila euro: così una sanzione su quattro viene da uno dei due apparecchi elettronici installati in tangenziale e in viale Italia, che continuano a registrare numeri molto importanti, se si considera ad esempio che il velox posizionato all’altezza dell’uscita 6 della Carducci fa mediamente 120 multe al giorno. Un bel bottino, insomma. Ma non tutto andrebbe proprio nelle tasche dell’amministrazione: per il 2023, le multe che conta di non incassare hanno visto toccare la cifra record di 11 milioni e 558mila euro. Il che significa che quasi il 55% degli automobilisti multati dal Comune non paga la sanzione, con la conseguenza che l’incasso effettivo per l’anno scorso è stato di “soli” 9 milioni 595mila euro.