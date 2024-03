Nel video intervista a Davide Arrondini, attaccante Ac Carpi

Il mini allungo in vetta sul secondo posto è già alle spalle, il Carpi deve rimboccarsi subito le maniche perché giovedì ad Agliana l’esame è di quelli difficili, su un campo dove i biancorossi non hanno mai vinto. I toscani, reduci da 3 ko, sono all’inseguimento dei playoff e rappresentano un avversario tosto, come spiega Davide Arrondini.

Contro il Mezzolara la squadra di Serpini ha dato prova di grande maturità, sbloccando nei 20’ finali una gara complicata. E giovedì in Toscana arriva lanciata da 4 successi e da 10 risultati utili di fila.

L’assist di domenica per il 3-0 di Verza ha fatto ritrovare il sorriso all’attaccante pesarese, fermato in stagione da tanti problemi fisici e in campo solo 6 volte da titolare: dopo i 9 gol dell’anno scorso il suo score è fermo da ottobre a quota 3, bottino da provare a migliorare in queste ultime 6 giornate.