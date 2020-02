Una donna italiana poco più che quarantenne è stata arrestata dai Carabinieri di Spilamberto per tentata rapina aggravata. La signora aveva infatti cercato di strappare a un 87enne in bicicletta la catenina in oro giallo che aveva al collo, minacciandolo con un cutter, salvo poi desistere per l’intervento di un passante e dileguandosi su una minicar grigia. I militari, grazie alla testimonianza della vittima, hanno identificato la malvivente, incensurata e nubile, che è stata tradotta presso la casa circondariale di Modena come disposto dall’autorità giudiziaria.