Si aggiorna il record più basso di nuovi casi registrati in un giorno in Emilia Romagna: oggi ne sono stati trovati solo 24. Il secondo incremento più basso mai registrato da quando la curva ha iniziato a scendere è quello di ieri quando i nuovi malti erano stati 29. Numeri così bassi si trovano solo nei primi tre giorni della campagna di test, il 25, 26 e 27 febbraio erano stati trovati rispettivamente 18, 8 e 21 positivi. Nei giorni seguenti l’incremento quotidiano è sempre stato maggiore alle 30 unità. Nel nostro territorio oggi i nuovi casi sono due. Ce ne sono anche 9 a Bologna, 4 a Reggio Emilia, uno a Piacenza e 7 complessivamente in tutta la Romagna.

Le vittime in Regione sono state solo 8, 6 uomini e due donne. Una di loro era residente nel nostro territorio. Nessun decesso è stato registrato a Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Ravenna e Rimini.

Nei reparti Covid degli ospedali rimangono meno di 500 pazienti, 80 sono quelli in terapia intensiva. I guariti odierni sono stati 229 e presto saranno 20 mila a fronte di poco più di 4 mila persone in regione che risultano essere ancora positive al virus.

Coronavirus, l’aggiornamento: 27.611 i positivi in Emilia-Romagna dall’inizio della crisi, 24 in più rispetto a ieri. Nessuno nelle province di Parma, Ferrara e Forlì-Cesena. 229 i nuovi guariti, saliti a 19.389, mentre continua il calo dei casi attivi: -213

Effettuati 3.673 tamponi, che raggiungono complessivamente quota 297.854. I casi lievi in isolamento a domicilio sono 3.573 (-190), in diminuzione i ricoverati nei reparti Covid (-21) e nelle terapie intensive (-2). Otto nuovi decessi: nessuno tra i residenti nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Ravenna e Rimini

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 27.611 casi di positività, 24 in più rispetto a ieri. 3.673 i tamponi effettuati, che raggiungono così complessivamente quota 297.854. Le nuove guarigioni sono 229 (19.389 in totale), mentre continuano a calare i casi attivi, e cioè il numero di malati effettivi che a oggi sono scesi a 4.146 (-213).

Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

Le persone in isolamento a casa, cioè quelle con sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 3.573, -190 rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 80 (-2). Diminuiscono anche quelli ricoverati negli altri reparti Covid, scesi a 493 (-21).

Le persone complessivamente guarite salgono quindi a 19.389 (+229): 1.237 “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione, e 18.152 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.

Purtroppo, si registrano 8 nuovi decessi: 6 uomini e 2 donne. Complessivamente, in Emilia-Romagna sono arrivati a 4.076. I nuovi decessi riguardano 1 residente nella provincia di Modena, 5 in provincia di Bologna (nessuno nell’imolese), 1 in quella di Ferrara, 1 in quella di Forlì-Cesena (nel Forlivese). Nessun decesso tra i residenti nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Ravenna, Rimini e da fuori regione.

Questi i casi di positività sul territorio, che invece si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 4.465 a Piacenza (1 in più rispetto a ieri), 3.478 a Parma (nessuno in più), 4.933 a Reggio Emilia (4 casi in più), 3.899 a Modena (2 in più), 4.573 a Bologna (9 in più); 393 le positività registrate a Imola (1 caso in più), 986 a Ferrara (nessuno in più). In Romagna i casi di positività hanno raggiunto quota 4.884 (7 in più), di cui 1.023 a Ravenna (3 casi in più), 942 a Forlì (nessun caso in più), 777 a Cesena (nessun caso in più), 2.142 a Rimini (4 in più).

Attività dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile

Personale sanitario volontario da altre Regioni: 15 nuovi infermieri arrivati oggi a Bologna

Sono arrivati oggi alla stazione di Bologna 15 infermieri volontari della task force del Dipartimento nazionale della Protezione civile. Gli infermieri sono assegnati: 1 a Piacenza, 2 a Parma, 1 a Reggio Emilia, 3 a Modena, 5 a Bologna (di cui 1 a Imola), 2 a Ferrara, 1 a Rimini. Un funzionario dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile si è occupato dell’accoglienza e del coordinamento del trasporto del personale sanitario nelle destinazioni finali. Pernottamento e vitto sono assicurate dalle AUSL territoriali.

Dall’inizio dell’emergenza, sono pervenuti in Emilia-Romagna 8 gruppi di infermieri (totale 126 unità) e 6 di medici (totale 62).

Donazioni

I versamenti vanno effettuati sul seguente Iban: IT69G0200802435000104428964

Causale – Insieme si può Emilia-Romagna contro il Coronavirus.