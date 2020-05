Ieri ad appiccare il fuoco a un letto nel reparto di Diagnosi e Cura dell’ospedale di Baggiovara è stato un italiano di 53 anni che era lì ricoverato per problemi psichiatrici. L’uomo, che aveva provocato intorno alle 11.30 un principio di incendio servendosi di un accendino e di alcuni pezzi di carta, è stato identificato dagli agenti di polizia che presidiavano l’ospedale. E’ stato arrestato ma non andrà in carcere.