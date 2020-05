Una video chiamata aperta a tutti per raccogliere le testimonianze e le richieste di aiuto da parte di chi è stato ricoverato per Covid e di chi ha perso un familiare durante l’epidemia. L’incontro è stato organizzato per sabato mattina dal Codacons e dai comitati dei familiari delle vittime di Modena, Bologna e Parma.

Un tentativo allargare quanto più possibile gli aderenti ai comitati al fine di chiarire se i casi di contagio all’interno dei luoghi di ricovero e nei luoghi di lavoro siano stati la diretta o indiretta conseguenza del mancato rispetto delle regole di distanziamento sociale. Accertare i fatti con più testimonianze possibile per capire anche se ci siano eventuali responsabili.

La riunione sarà sabato mattina alle 11 sulla piattaforma zoom. Per partecipare si possono chiedere informazioni presso il Codacons Emilia Romagna.