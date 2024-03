Nel video l’intervista a Massimo Malagoli, Assessore al Centro Storico di Sassuolo

Una statua per Pierangelo Bertoli, sul suolo della città natale del musicista scomparso nel 2002: Sassuolo. È questa l’idea arrivata dai ragazzi della sezione sassolese di Anffass che nei giorni scorsi, spontaneamente, attraverso la loro rivista ‘Sul Serio’, hanno lanciato una raccolta di firme online a sostegno della causa, su Change.Org, che conta già più di 700 adesioni. Naturalmente, una volta raggiunto un numero cospicuo di firme, l’obiettivo sarà poi quello di presentarle ai diversi candidati sindaco che si sfideranno alle urne il prossimo 8 e 9 giugno. Un ulteriore riconoscimento alla figura di Bertoli, di grande ispirazione e orgoglio per il territorio e per chi lo abita, a cui era già stato intitolato l’auditorium di via Pia e una strada, oltre al bellissimo bassorilievo realizzato in Vicolo Paltrinieri.