Lunghe code, rallentamenti con auto che avanzavano a passo d’uomo. Si sono presentate cosi questa mattina tangenziali e principali vie della città in particolare la zona di Modena este. Tempi di percorrenza allungati a dismisura a causa di una serie di eventi concomitanti a partire da un incidente che è avvenuto pochi minuti dopo le ore 7, lungo la Tangenziale Nord Pasternak all’altezza dell’uscita 4 in direzione Reggio Emilia. Fortunatamente il sinistro non ha provocato feriti ma ha avuto gravissime conseguenze sulla circolazione. La Polizia Locale e Anas per consentire i rilievi sono state costrette a chiudere la tangenziale all’uscita 3, deviando il traffico su via Indipendenza e via Divisione Acqui. Ad aggravare la situazione anche un incidente sull’Autosole, intorno alle 8.30 tra il casello di Modena Nord e lo svincolo con la A22. In questo caso si sono creati fino a sei chilometri di coda. In aggiunta, i lavori per consentire il passaggio di un trasporto eccezionale hanno determinato il restringimento di carreggiata sulla tangenziale Rabin, in prossimità del ponte; una misura per consentire il passaggio di un carico pesante in essere dalle 9 di lunedì alle 17 di oggi. A questo si sommano i lavori di Anas, partiti la settimana scorsa e che anche se al di fuori degli orari di punta, stanno determinando frequenti rallentamenti.