Sono in arrivo altri 100 milioni di euro per le aree dell’Emilia-Romagna, colpite dalle alluvioni dello scorso maggio. L’annuncio è stato fatto dal Commissario Generale Francesco Paolo Figliuolo, che in Assemblea Regionale oggi ha parlato di 500 ulteriori interventi e ha elencato le linee operative seguite per la ricostruzione delle zone, con al primo posto quella relativa alla messa in sicurezza del territorio . Grazie alle ordinanze firmate finora, sono stati stanziati 1,5 miliardi di euro per oltre 5000 interventi totali nella regione.

La Regione continua però a ritenere le risorse messe a disposizione dal Governo ancora insufficienti, con un quadro complesso di interventi necessari per il dissesto idrogeologico e le infrastrutture. Piena ricostruzione e ristori al 100% per famiglie e imprese, questa la richiesta della Vice Presidente Irene Priolo.

In aiuto dei cittadini emiliano-romagnoli, dal 15 novembre scorso è inoltre attiva la piattaforma Sfinge, portale tramite il quale le imprese e le persone fisiche, interessate dagli eventi alluvionali, possono compilare e inviare richieste di rimborso per i danni, che ammontano per ora ad un totale di 885.

Ad oggi tra le risorse a disposizione di Figliuolo, ci sono 2,5 miliardi di euro per la ricostruzione pubblica, circa 600 milioni per quella privata e 700 milioni, a partire da gennaio, col credito d’imposta.