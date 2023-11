Nella serata di ieri, in Castelfranco Emilia, i Carabinieri della Tenenza hanno tratto in arresto un uomo per aver violato il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie e dalla figlia, emesso dal Giudice del Tribunale di Bologna, per il reato di “maltrattamenti in famiglia”, a cui era stato sottoposto lo scorso mese di marzo. L’uomo, era stato sorpreso da una pattuglia all’interno dell’abitazione occupata dalla moglie e dalla figlia, incurante del provvedimento a cui era sottoposto. Per la violazione del provvedimento, i Carabinieri hanno inoltrato una segnalazione all’Autorità Giudiziaria.