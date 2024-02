Una lista civica, liberale, cattolica e pluralista. Ma soprattutto nuova e guidata da una donna. La Professoressa Maria Grazia Modena rompe ogni indugio e, spiazzando il centrodestra che con lei stava cercando un accordo, si candida a sindaco in vista delle prossime elezioni amministrative. “Modena X Modena” è il nome della lista scelto dalla famosa cardiologa. Il motivo della sua scesa in campo è stato spiegato in una lettera rivolta alla stampa, in cui ha fatto riferimento a crescenti sollecitazioni da parte di associazioni di volontariato, cittadini e cittadine, imprenditori, professionisti e amici. La decisione di rispondere positivamente a queste richieste è arrivata dal senso del dovere, dalla voglia di contraccambiare l’amore che Modena le ha dato con un impegno civico, contro nessuno, ma per favorire il ricambio di un metodo di gestione dell’amministrazione che dura ininterrottamente da settant’anni e che ormai ha perso, sottolinea la professoressa, “ogni slancio propositivo”. Cattolica liberale, sensibile ai temi sociali per i quali si è sempre impegnata nella sua attività professionale, già da oggi la Modena è al lavoro per completare la propria lista civica che definisce libera da ogni condizionamento, plurale, inclusiva e al cui interno possono riconoscersi e ritrovarsi le migliori risorse umane e culturali del territorio. Una lista aperta, incalza la Modena, alle forze politiche che credono e vogliono un cambiamento nell’interesse primario di tutti.