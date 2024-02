Scena da far west questo pomeriggio sulla Nonantolana, all’altezza del supermercato Eurospar, dove due donne alla guida di una autovettura bianca, una Ford, secondo una prima ricostruzione, pare abbiano simulato un tamponamento a scopo di rapina. Forte lo shock di chi ha assistito alla scena e ha immediatamente allertato i soccorsi. A quel punto, le donne avrebbero poi preso la via della fuga, facendo inversione di marcia sempre sulla Nonantolana, finendo per trascinare per diversi metri fino alla vicina pompa di benzina un uomo che, nell’aiutare la signora aggredita, cercava di fermarle. L’uomo è stato trasporto in ambulanza all’Ospedale di Baggiovara. Non si conoscono ancora le sue esatte condizioni. Ancora in corso tutte le indagini per ricostruire l’esatta dinamica di una vicenda quanto mai complessa. Sul posto, sono intervenuti i Carabinieri, la Polizia di Stato e un’ambulanza del 118. L’episodio ha paralizzato il traffico, in entrambi i sensi di marcia per diverse ore.