Nel video l’intervista a Bruno Mossa de Rezende, Capitano Modena Volley

Festa doppia, ieri sera al “PalaPanini”!

La prevista festa per l’ultima partita in casa di Bruno, dopo 8 anni passati a Modena, e l’inattesa festa per la qualificazione alla semifinale dei playoff per il 5° posto, il piazzamento che dà diritto alla partecipazione alla Challenge Cup dell’anno prossimo.

Meglio di così non poteva andare per i 3.191 spettatori del “PalaPanini”.

La squadra di coach Alberto Giuliani, con una prova convincente, ha battuto 3-1 Padova, con parziali 25-18 25-16 23-25 e 25-17.

Grazie alla contemporanea sconfitta di Cisterna (3-0) con Verona, il Modena Volley conquista in extremis il quarto posto, qualificandosi così alla semifinale secca, in programma lunedì prossimo a Verona, contro la squadra prima classificata del girone, dopo il sorpasso ieri sera ai danni di Piacenza, sconfitto a Civitanova.

Il destino sembra segnato, contro la squadra veronese allenata dall’ex Stoytchev, eppure…”mai dire mai”.

E, dopo la vittoria, le parole “al miele” di Bruno.