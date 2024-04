Nel video l’intervista a Paolo Bianco, allenatore del Modena FC

Per domani sera contro il Catanzaro, Bianco – al ritorno in conferenza stampa – chiede aiuto al pubblico per appoggiare la squadra, che ha bisogno del sostegno del “Braglia”.

L’allenatore del Modena insiste: “Fischiate me, ma sostenete i ragazzi”.

Bianco dice di sentirsi in discussione, sempre e comunque.

Per quanto riguarda la formazione, assenti Cauz e Gerli (operato oggi) è probabile un cambio di modulo, con il ritorno al 3-5-2 senza trequartista, ma pur sempre con Tremolada in campo. E sarebbe una sorpresa!

Infine, Bianco confessa di non pensare al futuro, al contratto, all’anno prossimo: pensa solo al presente, alla partita con il Catanzaro.