Tragedia nella notte a Bologna: tre bambini- due gemelli di due anni e un terzo fratello di sei anni- e la madre, una donna di 31 anni nata in Romania, sono morti a seguito dell’incendio dell’appartamento in cui abitavano, in via Bertocchi 55, in zona Barca. Lo comunica la Questura, chiamata sul posto dai Vigili del fuoco.

Una volta arrivati nell’appartamento, i poliziotti non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei tre bambini, mentre la madre è morta durante il trasporto in ospedale. Dai primi accertamenti, prosegue la Questura, sembrerebbe che la causa del rogo possa essere stata un cortocircuito provocato da una stufetta elettrica. L’appartamento è stato posto sotto sequestro per ulteriori accertamenti sulle cause dell’incendio.