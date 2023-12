Nel video l’intervista a Paolo Bianco, allenatore Modena Calcio

Modena e Spezia al Picco per reagire dopo le recenti prestazioni negative. I canarini vogliono chiudere l’anno con un sorriso, dopo la batosta nella trasferta a Cremona, terminata 4-0 per i grigiorossi. Per l’occasione entrambe le compagini indossano una maglia dedicata a Paolo Ponzo, ex giocatore di Spezia e Modena, scomparso nel 2013.

PRIMO TEMPO

Primi minuti con poche occasione da una parte e dall’altra. La chance più pericolosa arriva al 22′ per lo Spezia, dopo un erroraccio di Gagno nella costrizione dal basso, che permette a Candelari di andare al tir rasoterra, fuori di poco alla sinistra del portiere dei canarini. Poco dopo sempre lo Spezia va vicino al gol con Francesco Pio Esposito, che si ritrova davanti a Gagno su una mischia in area di rigore; il portiere gialloblù è bravo nello schermate la conclusione avversaria. Il Modena chiude la prima frazione con il primo tiro in porta della gara, con Manconi che calcia basso e centrale sul passaggio di Palumbo; nessun problema per Zoet.

SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo copione simile per quanto riguarda occasioni e gioco delle due squadre. Il Modena toglie Ponsi e Manconi, per far entrare Oukhadda e Gerli, tornato contro la Cremonese. Al 17′ del secondo tempo arriva l’azione più pericolosa del Modena, con Duca che costringe Zoet ad un grande intervento distendendosi sulla sua sinistra. L’episodio chiave, che cambia la partita, è al 64′, con il rigore trasformato da Palumbo, che porta in vantaggio il Modena. Penalty concesso per un fallo in area commesso da Gelashvili su Falcinelli, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Dopo il gol segnato dal Modena, lo Spezia torna a rendersi pericoloso in attacco, anche con il neoentrato Mirko Antonucci. I canarini poco prima del 90′ hanno l’occasione per chiudere la partita con Duca, servito perfettamente davanti al portiere in area di rigore con un pallonetto; il centrocampista numero 7 liscia però il pallone, regalando la sfera a Zoet. La doccia fredda per il Modena arriva al 92′ con il gol del pareggio di Gelashvili, bravo a sfruttare di testa un cross dalla sinistra. Si chiude con un pareggio il 2023 del Modena.