Nel video l’intervista ad Alberto Caldana, Presidente Porta Aperta

Dopo oltre dieci anni l’ex Holiday Inn tornerà a essere un albergo a tutti gli effetti e non più una struttura occupata abusivamente. L’edificio che sorge in strada Tre Olmi, a poca distanza dall’autostrada, è stato rilevato dal Gruppo Ecoservim, società nata dal settore termoidraulico e oggi attiva nelle costruzioni. L’obiettivo è ora quello di riqualificare l’intera struttura rimettendola a disposizione della cittadinanza. La strada non sarà breve: i tempi previsti per la rinascita dell’ex Holiday Inn vanno dai tre ai cinque anni, ma almeno nel suo futuro c’è qualcosa di diverso dal degrado. Nella riqualificazione è stata coinvolta anche Porta Aperta, che si occuperà di sgomberare l’edificio attraverso la sua Impresa Sociale Arca Lavoro, che dà occupazione alle persone bisognose. Ancora non è certo quando l’attività di Arca Lavoro prenderà il via, ma sicuramente servirà impegno per ridare sfarzo all’ex Holiday Inn, una struttura di otto piani che ospitava oltre 180 camere