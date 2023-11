Nel video l’intervista a Elisa Rossini, Consigliera Comunale Fratelli d’Italia

Una panchina rossa al centro dell’aula consiliare, con rose e scarpette dello stesso colore per ricordare le vittime di una strage continua. Le donne uccise quest’anno sono state nominate, una per una, e per ogni nome e storia è stato reciso il gambo di un fiore. Una commemorazione sentita, ma non da tutti. Il consigliere di Fratelli d’Italia Elisa Rossini ha scelto di non partecipare. La sua sedia è rimasta vuota durante il ricordo delle vittime. Il motivo? La convinzione che nel Consiglio Comunale si sia più volte manifestata una mancanza di attenzione e rispetto verso le donne. La commemorazione per Rossini si è trasformata in un momento di preghiera per tutte le vittime della violenza nella saletta del partito