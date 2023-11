Vigili del fuoco in azione a Marzaglia Vecchia. Una squadra di pompieri è intervenuta nel pomeriggio intorno alle 17 in una palazzina di via Emilia Ovest a causa di due materassi andati a fuoco. All’origine del rogo pare vi sia il malfunzionamento di una stufa a legna. Una donna pare essere stata investita da una fiammata ed è rimasta ustionata per il 30 per cento del corpo. È stata trasportata al centro specializzato di Cesena in elisoccorso. Fortunatamente pare non essere in pericolo di vita. Sul posto anche la Polizia di Stato e la locale.