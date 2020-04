All’interno le interviste a:

Manuela Rontini (Presidente commissione economia E-R)

Gabriele Del Monte (Consigliere regionale Lega Nord)

Sospensione dei pagamenti e dei contributi per favorire investimenti e liquidità alle imprese turistiche e commerciali e ammortizzatori sociali per tutti i lavoratori stagionali. Sono le prime misure messe in campo dalla regione per fronteggiare la crisi economica nei settori del commercio e del turismo, illustrate dall’assessore Andrea Corsini nella commissione Politiche economiche. Le misure includono anche protocolli regionali chiari per garantire il distanziamento sociale in fase di riapertura, la proposta a livello nazionale di “buoni vacanza” per sostenere le famiglie e sollecitare la messa in moto del settore turistico interno, e aiuti alle strutture per le sanificazioni

Liquidità alle imprese in tempi rapidi e riduzione o slittamento di alcune tasse come la Tari sono proposte di cui si è discusso nella Commissione Economia della Regione. L’appello dei consiglieri di maggioranza e opposizione è unanime: “bisogna salvare il commercio e il turismo”