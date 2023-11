Nel video l’intervista a:

Dott.ssa Donatella Dosi, Questore di Modena

Nata a Reggio Emilia, entrata in Polizia nel 1988 e con anni di esperienza in diverse realtà, tra le quali Avellino e Firenze, Donatella Dosi è il nuovo Questore di Modena. Un “ritorno a casa”, in Emilia-Romagna, per un incarico che la dottoressa Dosi ha definito importante e motivante, da ricoprire in piena continuità con l’attività svolta dalla dottoressa Silvia Burdese. In un territorio complesso come quello di Modena, tra gli obiettivi prioritari vi è la prevenzione e il contrasto a fenomeni come le baby gang, la violenza di genere e la microcriminalità diffusa.

Gli ultimi fatti di cronaca, con aggressioni da parte di alcuni minori stranieri non accompagnati hanno destato nuovamente allarme e preoccupazione, ma anche su questo frangente, ha sottolineato il nuovo Questore, l’attenzione è massima.