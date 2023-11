Nel video intervista a:

Rosario Cardillo, Consulente di CarpiLab

Alessandra Scotti, Responsabile “Feshion Eventi”

Alberto Bellelli, Sindaco di Carpi

L’accensione delle tradizionali e scintillanti luminarie sabato prossimo darà il via ufficiale al “Magico Natale” di Carpi. Una serie di iniziative composta da una ventina di appuntamenti, per famiglie e bambini, organizzata dal Comune insieme all’associazione “CarpiLab”. Il ricco calendario di eventi si chiuderà il 24 dicembre, con la grande marcia dei Babbi Natale in centro storico.

Nel programma sono poi previste, in ogni fine settimana di dicembre, animazioni, laboratori, spettacoli. Da venerdì 8 inoltre aprirà in corso Roma il “Santa Claus Garden”, una vera e propria “casetta incantata” dove i bambini potranno incontrare gli Elfi consegnando loro la letterina per Babbo Natale.