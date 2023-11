Nel video le interviste ad Andrea Bosi Assessore Comune Modena, a Fausto Bianchi Dirigente scolastico Comprensorio 10 e a Carlo Gasparini INAIL

Sarà l’area ex Mercato del bestiame a Modena, accanto al nuovo Centro per l’Impiego ad ospitare la Scuola Innovativa che accoglierà fino a 338 bambini della scuola dell’infanzia e primaria. Sarà pronta per il 2025. Il progetto vuole rendere concreta un’idea di scuola come piccola città fatta di spazi aperti e chiusi, cortili, gallerie e un’area destinata a orto per i più piccoli. L’Istituto andrà a sostituire la scuola dell’infanzia Madonnina e la primaria Anna Frank-Marconi.

L’intervento, realizzato da Inail, prevede un investimento complessivo di 7 milioni e 700 mila euro. I lavori entreranno nel vivo dal prossimo mese di gennaio. Questa mattina la consegna del cantiere. La nuova Scuola Innovativa rientra nell’ambito del Piano attivato nel 2015 dall’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro per contribuire a realizzare edifici scolastici sicuri e sostenibili.