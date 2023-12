Nel video l’intervista a Paolo Bianco, Allenatore Modena Calcio

Il Modena allo Zini di Cremona per la prima delle due trasferte che chiuderanno il 2023 dei gialli. Scontro da zona playoff contro la squadra di Stroppa, migliore difesa della Serie B con soli 13 gol incassati.

PRIMO TEMPO

Il Modena ha subito un’occasione interessante con Strizzolo, che di tacco gira sull’esterno della rete il cross basso dalla sinistra di Guiebre, Il terzino del Burkina Faso parte aggressivo nel primo tempo, con spunti interessanti in profondità per mettere in difficoltà la difesa avversaria. La Cremonese sblocca la partita però al primo tiro in porta, al 17′, con l’inserimento perfetto di Collocolo, che, servito dal Mudo Vazquez, batte Gagno con un tiro potente. Il Modena in campo non c’è e Guiebre regala il gol del 2-0, con un retropassaggio sanguinoso, che permette al numero 6 Pickel di involarsi verso la porta, superare Gagno e depositare in rete. Poco dopo, al 31′ arriva la mazzata del 3-0; Coda, servito sulla profondità, centra il palo alla destra di Gagno e poi sulla ribattuta Ghiglione sigla il tris per i lombardi. Il poker si fa attendere poco, perchè al 38′ Pickel segna la doppietta di testa, grazie all’assist dalla sinistra di Sernicola. Primo tempo da incubo per il Modena, che sostiuisce Guiebre e Bozhanaj per l’ingresso in campo di Manconi e Cotali.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa ritmi più bassi, specialmente dalla Cremonese. Il Modena prova a farsi vedere in attacco, ma commette troppi errori nella costruzione del gioco offensivo. Ci prova il subentrato Bonfanti intorno al 60′, con tiro potente dalla distanza, deviato in angolo da Jungdal. L’unica notizia positiva della partita arriva negli ultimi 15 minuti della partita, con il rientro in campo di Fabio Gerli, che non giocava dal 2-1 contro la Ternana dello scorso 29 ottobre. Il Modena chiude la partita con un severo 4-0, con la testa al Natale e soprattutto alla trasferta di Santo Stefano contro lo Spezia.