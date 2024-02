Vigili del Fuoco di Modena in Autostrada questa mattina su due interventi simili, auto in fiamme. La prima chiamata è arrivata alle 10.54 per una Fiat Punto a metano che, per cause da chiarire è stata avvolta dalle fiamme al km 163 in direzione sud. La seconda allerta è scattata alle 13.27. Questa volta ad andare a fuoco un Audi a gasolio. Il mezzo viaggiava sempre in direzione sud. L’evento è accaduto al km 170. Sul posto la stessa squadra di operatori, sette su due mezzi. Fortunatamente in entrambi i casi non si sono registrati feriti