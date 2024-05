Nel corso delle attività svolte nello scorso weekend in ambito stradale e autostradale la Polizia di Stato di Modena ha denunciato un uomo di 30 anni per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica.

Domenica 26 maggio scorso, lungo viale Virgilio, nei pressi del casello autostradale, una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Modena Nord ha fermato per un controllo un’autovettura in transito il cui conducente, appunto il trentenne, è risultato positivo all’accertamento alcolemico con un valore rilevato in due prove successive pari a 0.94 g/l e 0.87 g/l. Contestualmente alla denuncia, gli agenti hanno proceduto, al ritiro della patente di guida.

Sempre domenica scorsa, intorno alle ore 17.00, nel tratto autostradale fra i caselli di Campogalliano e Carpi, una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Modena Nord ha notato la presenza di una civetta in difficoltà ferma sulla corsia di emergenza. Subito messo in salvo, il rapace è stato affidato alle cure del Centro Fauna Selvatica “Il Pettirosso” di Modena.