Incidente questa mattina a Castelvetro. Intorno alle 8.30 i Vigili del fuoco sono stati allertati dal 118 per intervenire all’incrocio tra via Croce e via Medusia, dove un’auto era uscita di strada, precipitando in un canale. Con un’autogrù e il furgone del soccorso fluviale la squadra di Vignola è riuscita a liberare il conducente rimasto incarcerato tra le lamiere, consegnandolo ai sanitari per le cure. Il giovane, di 19 è stato condotto in ospedale in gravi condizioni. L’auto è stata poi recuperata. Le operazioni hanno necessitato la chiusura della circolazione stradale.