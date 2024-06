Nel video l’intervista a Laura Iacuzio – Dipartimento Sanità Pubblica Ausl Mo

Azioni concrete al contrasto di zanzare e pappataci, sono anche quest’anno al centro del piano regionale di sorveglianza e controllo delle arbovirosi che vede in prima linea anche l’Ausl di Modena. L’obiettivo è contrastare la proliferazione delle zanzare, soprattutto la tigre, potenziale vettore di malattie dalla rilevanza importante per la salute come la spaccaossa, Zika o Dengue che a Modena ha già visto due casi

Quest’anno, attenzione anche per i pappataci, per l’aumento di una particolare malattia neuroinvasiva. Saranno attivati dei campionamenti con trappole attrattive nelle zone collinari