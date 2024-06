Grave incidente nella serata di ieri in via Stradella, nelle campagne di Formigine. Un uomo di 76 anni in sella a uno scooter è uscito di strada all’altezza di una semicurva, colpendo violentemente un albero. Da una prima ricostruzione pare che il motociclista abbia fatto tutto da solo, ma le cause esatte non sono ancora note. Soccorso dal 118, è stato trasportato all’Ospedale di Baggiovara in gravi condizioni