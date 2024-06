A due mesi dalle gare olimpiche di nuoto in acqua libera, il problema…è l’acqua.

A lanciare l’allarme è stato Gregorio Paltrinieri.

Il nuotatore carpigiano, che compirà 30 anni a settembre, è molto preoccupato per le condizioni della Senna, il fiume che bagna Parigi e che – il 9 agosto – ospiterà proprio la gara maschile della 10 km.

La Senna, di fatto, è troppo inquinata.

I livelli di inquinamento sono preoccupanti e, al momento, non ne consentono la balneazione. Perciò, sarebbe impossibile gareggiare. Ma per il comitato organizzatore il problema sarà risolto e non esiste un piano B. Le gare di nuoto di fondo e di triathlon si svolgeranno al 100% nella Senna.

Lo stesso presidente Emmanuel Macron è è pronto a nuotare nella Senna per dimostrarne la sicurezza.

Il governo francese ha speso circa un miliardo e mezzo di euro per la bonifica del fiume, ma senza grandi risultati.

Contro questa spesa folle e i ritardi nei lavori, per il 23 giugno è organizzato un flash mob proprio sul Ponte Alexandre III, dove dovrebbero prendere il via le gare di nuoto.

Paltrinieri, da parte sua, continua ad allenarsi…,