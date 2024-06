Ormai non è più soltanto una voce, ma una trattativa vera e propria: il Modena vuole il bomber Thomas Alberti.

Il ds Andrea Catellani punta dritto sull’attaccante di 26 anni (li compie il 23 giugno) che nella scorsa stagione ha segnato 10 reti in Serie C – tra campionato e playout – con la maglia del Fiorenzuola, però alla fine retrocesso.

Per Alberti, viceversa, si profila una bella promozione.

Un attaccante “di peso” e di grande forza atletica, il “Panzer di Treschè Conca”, viene definito al suo paese, tra i monti vicino ad Asiago: Alberti, finora in carriera, è andato in doppia cifra (19 reti) solo con il Brusaporto in serie D e, in B, ha giocato uno spezzone con il Pisa.

Per il Modena sarebbe un acquisto a parametro zero, poiché Alberti è svincolato, essendo scaduto il contratto che lo legava al Fiorenzuola.

Per il resto del mercato, tutto in stand-by, compresa la trattativa con il Milan per il difensore Mattia Caldara, un nome che sembra dividere i tifosi canarini, tra chi lo apprezza per le sue qualità e chi, invece, è perplesso sulla sua integrità fisica, in una carriera costellata da infortuni.