Nel video l’intervista a:

– Matteo Mesini, Sindaco di Sassuolo

– Enrico Bellei, Organizzatore Youth Festival

Torna a Sassuolo uno degli eventi musicali più attesi, lo Youth Festival che battezza così la sua 11esima edizione, diventando appuntamento in grado di attirare qualsiasi generazione di età, proveniente dall’intera regione e non solo. Nella scorsa edizione si sono registrati quasi 100.000 accessi, e questo la dice lunga sul fatto che si confermi anche quest’anno l’evento gratuito più grande del Nord Italia. La prima novità riguarda il fatto che, come nell’edizione 2022, l’accesso sarà totalmente gratuito, anche nella zona del palco, per permettere a tutti di godere in piena libertà degli show di artisti di calibro nazionale e internazionale. La musica non sarà l’unica attrazione: quest’anno saranno presenti tantissime esperienze diverse. L’idea è quella di rendere l’area dello Youth un immenso spazio in cui divertirsi. Non mancheranno neppure i food truck provenienti da tutta Italia.